Geloof bij AZ: ‘Lyon is een grote club, maar het is geen Real Madrid’

Met het winnende doelpunt tegen Zenit Sint-Petersburg in de groepsfase van de Europa League, bezorgde Muamer Tankovic AZ een plek in de volgende ronde. In de knock-outfase wacht donderdag met Olympique Lyon een zware kluif. De Zweedse buitenspeler houdt rekening met een zware wedstrijd, maar ziet kansen voor de Alkmaarders.

Bij de Franse bezoekers mag Memphis Depay niet meedoen. Hij kwam in de groepsfase al uit voor Manchester United en is derhalve niet speelgerechtigd. “Lyon is een grote club, maar het is geen Real Madrid en ze hebben een wisselvallige periode achter de rug”, vertelt Tankovic in De Telegraaf. “Het zal moeilijk zat worden, maar we hebben een goed plan om ze te bestrijden. Of een doelpunt van mij daar onderdeel van uitmaakt? Dat zie je donderdag wel!”

Tankovic beleeft een prima seizoen en was afgelopen weekend tegen sc Heerenveen opnieuw van grote waarde met een doelpunt. “Ik weet gewoon dat ik goed genoeg ben om te spelen en heb het bovendien erg naar m’n zin bij AZ. We hebben een geweldige spelersgroep met allemaal jonge en aardige gasten. En hoewel ik nog steeds tussen de basis en reservebank pendel, ben ik ontzettend blij dat ik weer tot de selectie van het eerste behoor. Met wilskracht en doorzettingsvermogen kun je een heel eind komen; dat is gebleken.”