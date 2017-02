Kluivert trots op PSG: ‘Maar weet dat het kan spoken in Camp Nou’

Paris Saint-Germain zorgde dinsdagavond voor een grote verrassing door Barcelona met 4-0 te verslaan in de achtste finales van de Champions League. Directeur voetbalzaken Patrick Kluivert was vooral trots op de manier waarop PSG de vloer aanveegde met zijn oude club. Ondanks de ruime overwinning, benaderukt de oud-international dat de kwartfinale nog niet is bereikt.

"Ik heb genoten. We zaten er vanaf de eerste minuut vol op", zei Kluivert na afloop tegenover Veronica. “We hebben Barcelona niet laten voetballen. Als je Barcelona laat voetballen, krijg je het moeilijk. Als je er kort op zit en bepaalde spelers niet aan de bal laat, dan kun je ver komen."

Kluivert zag een machteloze tegenstander. “Ik heb Barcelona niet vaak zo gezien. Ik had meer van ze verwacht. Dit mogen we echt niet meer weggeven, maar we hebben gezegd: geniet van dit mooie resultaat, maar weet dat het kan spoken in Camp Nou.” Op woensdag 8 maart volgt de return in Barcelona.