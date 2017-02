Borussia Dortmund moet flink aan de bak na dure missers Aubameyang

Benfica heeft dinsdagavond goede zaken gedaan op weg naar de kwartfinales van de Champions League. Thuis tegen Borussia Dortmund was het de mindere partij, maar wist het toch met 1-0 te winnen door een doelpunt van Konstantinos Mitroglou. Pierre-Emerick Aubameyang beleefde een ongelukkige avond. Hij liet grote kansen liggen en liet een strafschop onbenut.

De beste kansen voor rust waren voor de bezoekers. Aubameyang kreeg na elf minuten spelen dé mogelijkheid op het belangrijke uitdoelpunt. Op aangeven van Ousmane Dembélé kwam de spits uit Gabon oog in oog met doelman Ederson Moraes te staan, maar hij schoot hoog over. Borussia Dortmund was de bovenliggende partij in het eerste bedrijf en kreeg voldoende mogelijkheden, maar het vizier stond niet op scherp, tot frustratie bij trainer Thomas Tuchel.

En wat er dan vaak gebeurt bij een ploeg die zelf kansen laat liggen, gebeurde ook in Lissabon. Benfica kwam vlak na rust op voorsprong via Konstantinos Mitroglou. Uit een hoekschop torende Luisao boven alles en iedereen uit, kopte op doel, waar Mitroglou de bal voor doelman Roman Bürki oppikte en van dichtbij de 1-0 maakte. Verdiend of niet, Benfica ging aan de leiding. De bezoekers namen na de achterstand het heft weer in handen en maakten jacht op de gelijkmaker.

Na 58 minuten spelen kreeg Dortmund de uitgewezen mogelijkheid toen de bal op de stip ging na een handsbal van Ljubomir Fejsa. Aubameyang, die niet heel lekker in de wedstrijd zat, nam zijn verantwoordelijkheid en eiste de strafschop op. Maar vanaf elf meter schoot hij belabberd in: recht op doelman Ederson. Luttele minuten na zijn misser werd Aubameyang naar de kant gehaald. Met invaller André Schürrle in de ploeg nam de druk op het doel van Ederson toe, maar hij ontpopte zich tot man van de wedstrijd met geweldige reddingen. Hij hield Benfica op de been en zorgde ervoor dat de Portugese topclub met een 1-0 voorsprong kan afreizen naar Dortmund.