PSG duwt ontluisterend zwak Barça naar rand van afgrond

Paris Saint-Germain heeft Barcelona dinsdagavond naar de rand van de afgrond geduwd in de Champions League. Het team van Unai Emery was bijna negentig minuten lang heer en meester tegen een ontluisterend zwak Barcelona, wat resulteerde in een 4-0 overwinning. Angel di María maakte twee doelpunten; Julian Draxler en Edinson Cavani namen de overige productie op zich. Over drie weken moet Barcelona de gigantische schade herstellen om de kwartfinale te bereiken.

Emery won slechts 1 van zijn voorgaande 23 wedstrijden tegen Barcelona, maar het strijdplan van PSG kwam perfect uit de verf. De Parijzenaars begonnen furieus aan de wedstrijd, bleven de hele eerste helft dominant en rustten uiteindelijk met een verdiende 2-0 voorsprong. Een interceptie van Gerard Piqué voorkwam een vroeg doelpunt van Cavani en Samuel Umtiti dwong Marc-André ter Stegen tot een katachtige reflex, voordat Di María de score opende. De Argentijn mocht net buiten het strafschopgebied aanleggen voor een vrije trap. Hij krulde de bal door de Catalaanse muur en liet Ter Stegen kansloos: 1-0.

Barcelona speelde het geduldige opbouwende voetbal. Dat was ditmaal niet toereikend, want de passing viel tegen en Lionel Messi, Luis Suárez en Neymar staken niet in de gebruikelijke vorm. André Gomes was de enige die Kevin Trapp testte. Het doorgaans gevreesde aanvalstrio wist nauwelijks gevaar te stichten. Sterker nog: balverlies van Messi leidde vijf minuten voor rust het tweede Franse doelpunt in. De aanvaller leverde het leer in bij Adrien Rabiot, waarna Marco Verratti de nodige meters mocht maken. De creatieveling vond Draxler aan zijn rechterzijde en de Duitser kon uithalen in de linkerhoek.

Mocht Luis Enrique een donderspeech hebben gegeven in de rust, dan sorteerde die niet het gewenste effect. De tweede helft toonde gelijkenissen met de eerste: PSG kwam zelden in de problemen en Di María scoorde op heerlijke wijze. Tien minuten na rust was de Argentijn het eindstation van een vlot offensief met de halve ploeg. PSG bouwde van achteruit op en Layvin Kurzawa stormde de vijandelijke helft binnen. Hij vond Di María, die even twijfelde en vervolgens van afstand op prachtige wijze de bovenhoek vond.

Barcelona had totaal geen grip op de wedstrijd en werd overlopen op het middenveld. De 4-0 was dichterbij dan de 3-1. Cavani kon zijn voet net niet tegen de bal krijgen en Lucas Moura was te zelfzuchtig in een kansrijke situatie. Tussendoor kreeg Di María een staande ovatie, toen hij ten faveure van Lucas naar de kant werd gehaald. De 4-0 zou uiteindelijk ook vallen. Thomas Meunier kon ongestoord opstomen door het middenveld en bediende Cavani, die Ter Stegen in één keer verschalkte in de korte hoek. Pas daarna slaagde Barcelona er af en toe in om een aanval op te zetten. Een kopbal van Umtiti belandde zeven minuten voor tijd op de paal, waardoor de eretreffer uitbleef.