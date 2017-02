Jupiler League-topper blijft onbeslist; Ajax-talent valt op met heerlijke pass

Jong Ajax en MVV Maastricht hebben elkaar dinsdagavond in evenwicht gehouden. Op Sportpark De Toekomst remiseerden de nummers twee en vier van de Jupiler League met 1-1. Het gelijkspel is goed nieuws voor VVV-Venlo, want Jong Ajax kon het gat met de koploper verkleinen tot vier punten.

Vlak voor rust bezorgde Noussair Mazraoui zijn ploeg een verdiende 1-0 voorsprong. De rechtsback was met een afstandsschot goed voor het enige doelpunt van de eerste helft. Die was begonnen met een minuut stilte ter nagedachtenis aan Piet Keizer. Daarna wist Vaclav Cerny zich geen raad met een één-op-één-situatie, werd een uithaal van Abdelhak Nouri gepareerd door Bo Geens en schoot Frenkie de Jong via de keeper tegen de paal.

Het doelpunt hing dus in de lucht en kwam er uiteindelijk dankzij Mazraoui. In de tweede helft voorkwam Geens erger voor MVV na een heerlijke pass van Ajacied Carel Eiting, terwijl collega-doelman Norbert Alblas een schot van Luís Pedro tegenhield. Dankzij een prachtige vrije trap van Alessandro Ciranni kwam MVV uiteindelijk toch langszij. De Limburgers blijven vierde in de competitie en boekten voor de derde keer in de laatste vier competitiewedstrijden een gelijkspel.