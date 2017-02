Marseille plaveit weg voor Chinese transfer van ex-speler Chelsea en Real

De wegen van Olympique Marseille en Lassana Diarra scheiden per direct. De club maakt dinsdagavond wereldkundig dat beide partijen akkoord zijn over de ontbinding van het contract van Diarra. De middenvelder is zodoende transfervrij.

De 34-voudig international van Frankrijk speelde sinds vorig seizoen in Marseille. Na zijn eerste seizoen, dat werd bekroond met een plek in het Elftal van het Jaar van spelersvakbond UNFP, werd Diarra in augustus benoemd tot aanvoerder van l'OM. Twee maanden later nam Rudi García het roer over en de trainer had vraagtekens bij de toewijding van Diarra. García ontnam de routinier de aanvoerdersband en koos voor huurling Bafétimbi Gomis.

Dit seizoen kwam Diarra mede door blessureleed slechts tot elf competitieduels. Het was duidelijk dat García het niet zag zitten in de ex-speler van onder meer Chelsea, Arsenal en Real Madrid. In de winter waren Internazionale en Valencia geïnteresseerd, maar dat werd nooit concreet. Volgens Franse media is de zaakwaarnemer van Diarra op dit moment bezig om een transfer naar Shandong Luneng af te ronden.