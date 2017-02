‘Botteghin zingt het volkslied van Brazilië met meer trots dan het Nederlandse’

Pierre van Hooijdonk is geen voorstander van een uitnodiging voor Eric Botteghin bij het Nederlands elftal. De Braziliaanse verdediger van koploper Feyenoord liet vrijdag weten nooit 'nee' te zullen zeggen, mocht bondscoach Danny Blind zich melden. Botteghin speelt al zijn hele loopbaan in Nederland en zou genaturaliseerd kunnen worden.

Volgens Van Hooijdonk moet Oranje echter geen 'duiventil' worden. "Deze jongen is gewoon Braziliaan en die moet straks misschien een keer voor het Braziliaanse elftal gaan spelen, maar niet voor het Nederlands elftal", oordeelt de oud-aanvaller in gesprek met Voetbal International.

"Als de nood aan de man is, wie weet. Maar ik denk dat hij met iets meer trots het volkslied mee staat te zingen bij Brazilië, dan eventueel in het Oranje", concludeert Pi-Air. Botteghin speelde dit seizoen alle 22 competitiewedstrijden voor Feyenoord. Daarin maakte hij drie doelpunten, waaronder treffers in uitduels met PSV en FC Twente, die de winst inleidden.