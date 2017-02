El Ghazi en Kishna krijgen nieuwe trainer en bereiden zich voor op Bielsa

Patrick Collot is niet langer de interim-trainer van Lille. De oefenmeester gaat zich richten op de jeugdopleiding en wordt vervangen door Franck Passi, die per direct aan de slag gaat als hoofdtrainer. De benoeming van Passi is voor het restant van het seizoen. De Ligue 1-club maakt de wijzigingen via de officiële kanalen bekend.

Collot werd in november 2016 de tijdelijke opvolger van de ontslagen Frédéric Antonetti. Onder de interim-trainer slaagde Lille er niet in om de weg omhoog te vinden. De ploeg van Anwar El Ghazi en Ricardo Kishna staat op dit moment zeventiende in de competitie, met slechts één punt meer dan nummer achttien Caen. De laatste drie duels werden verloren en de clubleiding gelooft niet dat Collot het tij nog kan keren.

Volgens verschillende Franse media is de benoeming van Passi een voorbode op het trainerschap van Marcelo Bielsa, na dit seizoen. Passi werkte in het verleden samen met Bielsa bij Olympique Marseille. Het is goed denkbaar dat de clubloze Argentijn in de zomer het roer overneemt met Passi opnieuw als zijn rechterhand, schrijft RMC bijvoorbeeld. Volgens de radiozender hebben Bielsa en Lille zelfs al een akkoord bereikt.