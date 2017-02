Wenger neemt ‘controversieel besluit’ en passeert enige CL-winnaar

David Ospina krijgt woensdagavond de voorkeur boven Petr Cech onder de lat bij Arsenal. De Colombiaan speelde in alle groepswedstrijden van de Champions League en mag zich nu ook bewijzen in de uitwedstrijd tegen Bayern München. Dat maakte trainer Arsène Wenger dinsdag bekend aan de vooravond van de kraker.

Het besluit komt niet uit de lucht vallen, want verschillende Engelse media spraken dinsdagochtend al de verwachting uit dat Ospina mag keepen. "De controversiële beslissing heeft ervaren spelers verrast, want Petr Cech is een van de meest ervaren en grootste persoonlijkheden in de kleedkamer", schreef de Daily Mirror bijvoorbeeld. "Hij is de enige speler uit de selectie die de Champions League heeft gewonnen."

Wenger wilde niet te veel uitweiden over zijn keuze voor Ospina, die dit seizoen nog geen enkel competitieduel speelde. "Ik heb niets te verbergen. We zijn hier gekomen vanwege de kwaliteit van de prestaties van Ospina", zei de Fransman slechts tijdens de persconferentie. Wenger wilde verder niet bevestigen dat Mesut Özil wordt gepasseerd. "Dit is niet het moment om de hele opstelling prijs te geven. Morgen hak ik de knoop door."