Mega-aankoop Man City kruipt uit de schulp: ‘Hij was eerst wat angstig’

Josep Guardiola is lyrisch over de ontwikkeling van Leroy Sané. De vleugelspeler, afgelopen zomer voor een geschat bedrag van 43,7 miljoen euro overgekomen van Schalke 04, heeft zich dit kalenderjaar opgewerkt tot basisspeler bij Manchester City. De Duitser kwam in zijn laatste zes officiële wedstrijden tot drie doelpunten.

"Bij zijn komst was Leroy een beetje angstig, maar sinds de wedstrijd tegen Arsenal in december (Sané scoorde bij een 2-1 zege, red.) klikt het", vertelt Guardiola dinsdag in de Engelse media. "Hij heeft ons al heel veel laten zien. Leroy is heel snel, hij legt veel strijd aan de dag en in defensief opzicht helpt hij de ploeg ook. En hij is pas 21 jaar. Manchester City heeft de komende paar jaar een goede speler in huis."

Sané is een van de aanvallers met de meeste balveroveringen (6,4 per 90 minuten) en tackles (2,2 per 90 minuten) bij Manchester City, waarmee hij goed past binnen de filosofie van Guardiola, die graag druk zet. Met 76 sprints per wedstrijd minuten voert hij het klassement van the Citizens aan. "Daarom hebben we hem gekocht", benadrukt Guardiola.

"Hij bezit een kwaliteit die moeilijk te vinden is", voegt de Spanjaard daaraan toe. "Hij wordt ook beter zonder de bal. Je hoeft geen trainer te zijn om te zien dat hij zich verbetert. Het gaat niet alleen om doelpunten: hij is ook erg agressief als hij de bal niet heeft. Hopelijk blijft zijn niveau stabiel en gaat hij op deze manier door."