Depay niet terug op Nederlandse velden: ‘Ik moet de regels accepteren’

Olympique Lyon reist zonder Memphis Depay af naar Alkmaar voor de Europa League-wedstrijd tegen AZ van donderdag. De vleugelaanvaller kwam in de groepsfase uit voor Manchester United in het toernooi en is daarom niet speelgerechtigd bij zijn nieuwe club. Depay baalt van de situatie en hoopt dat zijn ploeggenoten zonder hem ver komen.

"Ik weet honderd procent zeker dat we het ver kunnen schoppen", vertelt Depay dinsdag via de officiële website van Lyon. "Het is jammer dat ik zelf niet kan meedoen, want zoveel minuten heb ik niet voor Manchester United gespeeld. Ik heb de regels te accepteren en ik zal mijn ploeggenoten steunen."

Depay noemt AZ een 'goede ploeg in de Nederlandse competitie', maar stipt aan dat de club geen deel uitmaakt van de traditionele top drie. "We moeten erheen gaan om te winnen", aldus de ex-PSV'er. "Of ik veel spelers van AZ ken? Nee, niet persoonlijk. Ik weet eerlijk gezegd niet precies wie voor AZ spelen. Misschien zou ik wat namen herkennen. Ik weet natuurlijk wel dat Tim Krul er speelt. Hem ken ik heel goed, bijvoorbeeld van het WK 2014. Hij is een goede keeper."