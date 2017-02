Galatasaray grijpt in na slechte prestaties en ontslaat Olde Riekerink

Jan Olde Riekerink is ontslagen als trainer van Galatsaray. De Nederlandse coach stond al langer onder druk vanwege tegenvallende prestaties. Afgelopen zondag ging zijn ploeg op eigen veld met 1-2 onderuit tegen degradatiekandidaat Kayserispor. Dinsdag maakte voorzitter Dursun Özbek het ontslag wereldkundig.

Door de nederlaag van afgelopen zondag liet Galatasaray na om dichter bij koploper Besiktas te komen, dat eerder in het weekend ook verloor. Het gat met de koploper is nog altijd vijf punten. “Onze wegen met die van Jan Olde Riekerink scheiden in het belang van het succes van Galatasaray”, liet Özbek weten in een verklaring. De Kroaat Igor Tudor wordt in de Turkse media genoemd als topkandidaat om Olde Riekerink op te volgen. Hij is momenteel trainer van Karabükspor, de nummer tien van de Turkse competitie.

Olde Riekerink was sinds 2015 werkzaam bij Galatasaray. Hij begon als hoofd jeugdopleidingen en stond sinds februari vorig jaar aan het roer van de hoofdmacht na het ontslag van trainer Mustafa Denizli. Vorig jaar eindigde Olde Riekerink met zijn ploeg op de teleurstellende zesde plaats, maar werd wel het Turkse bekertoernooi gewonnen. In de finale werd Fenerbahçe met 1-0 verslagen.