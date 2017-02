Feyenoord-selectie laat zich niet afleiden: ‘Het zijn alleen maar haters’

Feyenoord is hard op weg zijn eerste landstitel van deze eeuw in de wacht te slepen. Met het slot van de competitie in zicht heerst er wat onrust binnen de selectie. Dirk Kuyt is niet blij met zijn nieuwe rol als reserve, terwijl Michiel Kramer uit de selectie is gezet. De rest van de selectie zegt zich niet te laten afleiden door de randzaken.