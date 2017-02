‘Tottenham kan na zondag bedrag van 18,8 miljoen euro tegemoet zien’

De wegen van Nabil Bentaleb en Tottenham Hotspur zullen zeer waarschijnlijk scheiden. Britse media verzekeren dinsdag dat de middenvelder op het punt staat om definitief tot de gelederen van zijn tijdelijke werkgever Schalke 04 te behoren.

Bentaleb, 21 jaar, maakte afgelopen zomer op huurbasis de overstap naar Schalke. Volgens de laatste berichten uit Engeland móet de Bundesliga-club een optie tot koop lichten als de Algerijns international deze voetbaljaargang minimaal twintig competitieduels in actie komt. De teller staat momenteel op negentien optredens.

Indien Bentaleb zondag tegen 1. FC Köln binnen de lijnen komt, dan kan Tottenham naar verluidt een al vastgesteld bedrag van 18,8 miljoen euro tegemoet zien. De middenvelder presteert uitstekend voor die Königsblauen, die echter op een teleurstellende elfde plaats staan. Bentaleb speelde ook vier duels in de Europa League en was goed voor in totaal vier doelpunten.