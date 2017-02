Modric: ‘Godzijdank speelt hij morgen niet in het Santiago Bernabéu’

Luka Modric is blij dat de Champions League-wedstrijd tussen Real Madrid en Napoli niet in 1987 maar in 2017 wordt afgewerkt. In het seizoen 1987/88 vonden de tot dusver enige twee ontmoetingen tussen de twee teams plaats. Na een 2-0 zege in eigen huis had Real Madrid voldoende aan een 1-1 remise in Napels om een ronde verder te komen in de toenmalige Europa Cup I.

Diego Maradona was destijds de ster van Napoli. De voormalig wereldkampioen leidde i Partenopei naar twee landstitels, een Coppa Italia en de voormalige UEFA Cup. Maradona zal woensdagavond een aandachtig toeschouwer in het Santiago Bernabéu zijn. "Hij is een van de beste spelers in de voetbalgeschiedenis", zo erkende Modric daags voor de eerste ontmoeting in de achtste finales van de Champions League.

"Een geweldig persoon en een van de beste voetballers ooit. We zijn erg blij dat hij morgen in het Santiago Bernabéu is, maar godzijdank speelt hij niet. Daarom zijn we blij." Napoli blijft hoe dan ook een opponent waar Real Madrid rekening mee moet houden. Het team van Maurizio Sarri verloor op 29 oktober 2016 voor het laatst een wedstrijd. "Ze hebben een geweldig team, vooral op het middenveld en in de aanval. Maar wij spelen thuis en willen laten dat we ook in vorm zijn."