Robben: ‘Als ik dat gevoel dan nog steeds heb, blijf ik nog langer bij Bayern’

Arjen Robben verlengde in januari zijn contract bij Bayern München met één jaar. De Nederlander sluit niet uit dat hij nog langer in het zuiden van Duitsland blijft. Afgelopen tijd werd een aanbod uit China door de aanvaller van tafel geveegd, omdat hij voorlopig op het hoogste niveau wil blijven spelen.

“Ik ben bij een van de grootste clubs van de wereld en voel me goed. Na 7,5 jaar bij deze club kom ik ook in een fase dat ik niet zo jong meer ben. Dan ga je op gegeven moment ook nadenken, maar ik wil nog op het hoogste niveau blijven spelen en dat kan hier”, zegt Robben in gesprek met de Telegraph. “Er zijn ook niet veel opties, een stap hoger dan Bayern is niet te maken.”

De keuze was voor Robben dan ook niet zo moeilijk. “Dit is een fantastische club. Iedereen zegt: Ga nooit bij Bayern weg. Dat gevoel heb ik nu ook en als dat volgend jaar nog steeds zo is, verleng ik mijn contract misschien nog wel een keer”, stelt de aanvaller. Robben hoopt nog een tweede Champions League op zijn erelijst te kunnen bijschrijven. “We hebben enkele oudere spelers en het is niet zo dat we nog vijf of zes jaar hebben. Als we in goede vorm zijn, kunnen we iedereen in Europa verslaan.”