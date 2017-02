Lovende Bosz: ‘Het ene moment denk je: ’wat doet hij in hemelsnaam nu‘’

Peter Bosz is zeer te spreken over Bertrand Traoré. De van Chelsea gehuurde aanvaller keerde afgelopen zondag met de belangrijke openingstreffer tegen Sparta Rotterdam (2-0 zege) terug bij Ajax. Het is geen geheim dat Bosz fan is van Traoré, na hun gezamenlijke periode bij Vitesse.