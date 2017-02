Zidane: ‘Het is een grote wedstrijd, maar de finale is in Cardiff’

Om de Champions League te prolongeren moet Real Madrid eerst in de achtste finale zien af te rekenen met Napoli. Trainer Zinédine Zidane is op zijn hoede voor de Italiaanse ploeg. Toch wil de Fransman de dubbele ontmoeting niet belangrijker maken dan hij is.

“Een finale? Nee, het is een grote wedstrijd. Maar de finale is in Cardiff”, zegt Zidane op een persconferentie. Voor Real Madrid wacht woensdag eerst een thuiswedstrijd tegen de Napolitanen. “Er is ook nog een return, maar we moeten voorzichtig zijn. Napoli is een goede ploeg en ze zullen problemen voor ons veroorzaken. De Champions League is een moeilijk competitie om te winnen.”

Zidane weet op welke plekken Napoli gevaarlijk kan worden. “Ze hebben een beweeglijke voorhoede. Met hun snelheid en intensiteit hebben ze wapens om ons pijn te doen. We zullen tijdens bepaalde fases van de wedstrijd in gevaar komen, het is belangrijk dat we hen niet laten counteren”, besluit Zidane, die niet kan beschikken over Gareth Bale, Danilo en Fabio Coentrao. Met de Welshman wil Real geen risico nemen, terwijl Danilo met een lichte enkelblessure kampt. Zidane heeft Coentrao niet nodig in het treffen met Napoli en laat hem daarom buiten de selectie.