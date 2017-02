‘Mourinho is jaloers, dit Chelsea is de mix van wat je in een team wil hebben’

José Mourinho noemde Chelsea afgelopen weekeinde ‘een defensief team’. Volgens Gary Neville is de manager van Manchester United jaloers op de prestaties van zijn oude club. De oud-speler van the Red Devils is onder de indruk van het spel van Chelsea dit seizoen.

“Ik had Chelsea nog nooit zien spelen dit seizoen, dus ik dacht dat ze heel saai voetbal speelden. In de uitwedstrijd tegen Manchester City zag ik ze spelen en het was buitengewoon goed. Ze tonen veerkracht wanneer het moet en spelen ook gewoon heel goed voetbal”, zegt Neville in gesprek met Sky Sports.

“Mourinho is waarschijnlijk jaloers, omdat dit Chelsea de mix is van wat je in een team wil hebben”, stelt de oud-speler. “Ze ogen dit seizoen heel gebalanceerd. José zegt dat een beetje hatelijk, maar hij weet dat ze bij Chelsea momenteel de balans hebben van een kampioensteam.”