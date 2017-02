Robben benadrukt: ‘Ze zijn voor iedereen in de CL een bedreiging’

Arjen Robben gaat het komende week met Bayern München in de Champions League opnemen tegen Arsenal. Geen onbekende tegenstander, want in de voorgaande vier seizoenen kwamen beide clubs elkaar driemaal tegen. De Duitsers trokken daarin het vaakst aan het langste eind, maar volgens Robben zal het deze keer spannender worden.

“Ik denk dat ze ten opzichte van vorig seizoen sterker geworden zijn. De laatste jaren kwamen we ze ook tegen en toen wonnen we of gingen we door. Maar deze keer zal het in mijn ogen het moeilijkst worden”, zegt Robben in gesprek met de Telegraph. “Ze zijn voor iedereen in de Champions League een bedreiging, ze kunnen het iedereen moeilijk maken. We hebben natuurlijk vertrouwen, maar ik denk dat de kans 50/50 is dat we doorgaan.”

De Nederlandse aanvaller had in de achtste finale van de Champions League liever Leicester City ontmoet. “Dat zou anders zijn, niet makkelijker, maar anders. Ik bedoel, dat is een sprookje”, stelt Robben. “Ik was blij voor Claudio Ranieri, omdat hij me naar Chelsea haalde en daarna weg moest. Dit was buitengewoon, iedereen zei een aantal wedstrijden voor het einde: Hmm, misschien zijn ze wel heel goed. Voor die tijd zei men: Ze zullen niet bovenaan blijven, aan het einde gaan ze verliezen.. Nee, dat deden ze niet.”