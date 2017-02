‘Maradona kostte me twee keer zoveel als wat Ronaldo zou kosten’

Corrado Ferlaino telde in 1984 zo’n zes miljoen euro neer om Diego Maradona naar Napoli te halen. Het kwam de toenmalig voorzitter van i Partenopei op de nodige kritiek te staan, maar hij weet nu wel beter. “Maradona kostte me twee keer zoveel als wat Cristiano Ronaldo tegenwoordig zou kosten”, zegt Ferlaino tegen AS.

“De intellectuelen leverden kritiek. Napels was een arme stad en zoveel geld op tafel leggen voor een speler was volgens hen niet moreel verantwoord. Maar het was mijn geld en ik wilde dat op mijn eigen manier uitgeven”, zegt de oud-voorzitter van Napoli. Dus toog hij naar Barcelona, waar Maradona toen speelde, en rondde de deal af. Ferlaino stapte naar de bar en bestelde een whisky.

“De ober vroeg me: Ben je Italiaans? Wat een geweldige deal hebben we eruit gesleept met die Maradona, hij is dik. Ik genoot absoluut niet van de whisky”, herinnert Ferlaino zich. Aan de hand van Maradona werd Napoli vervolgens in 1987 en 1990 kampioen van Italië. “Hij was een perfecte atleet, professioneel. Thuis kende hij de nodige problemen, maar op het veld kon je hem niet bekritiseren. Hij is geniaal en dat moet men accepteren. Ik houd heel veel van hem en ook al is het niet officieel, hij is een ambassadeur van Napoli.”

Cristiano Ronaldo en Lionel Messi worden vaak vergeleken met Diego Maradona. Ferlaino heeft daar zo zijn eigen mening over. “Een vergelijking met Cristiano heeft totaal geen zin, want hij speelt op een andere positie. Messi speelt daarentegen in een sterk Argentijns team en heeft nog nooit wat gewonnen. Maradona werd met enkele slechte spelers om zich heen wereldkampioen. Dus..”