‘Ik had nu eenmaal dat stempel van moeilijke jongen, van herrieschopper’

Royston Drenthe stond tijdens zijn carrière niet bekend als de makkelijkste speler. Vorige week hing de 29-jarige Rotterdammer zijn voetbalschoenen aan de wilgen. Met diverse trainers lag hij de afgelopen jaren in de clinch, onder meer met José Mourinho en David Moyes.

“Ik had nu eenmaal dat stempel van moeilijke jongen, van herrieschopper. Maar andere trainers hebben ook aan mij gevraagd hoe het kon dat ik problemen had met andere trainers, omdat zij het zelf niet zagen. Maar dat komt dan niet naar buiten”, zegt Drenthe in gesprek met RTV Rijnmond. Het waren overigens niet de enige problemen die hij tijdens zijn loopbaan ondervond.

Bij Hércules Alicante kreeg hij bijvoorbeeld geen salaris. “Toen hadden we met een deel van de spelersgroep afgesproken dat er iets moest gebeuren en dat we niet zouden trainen”, zegt de oud-speler van onder meer Feyenoord, Real Madrid en Everton. “Maar toen keek ik in Nederland op tv en zag ik dat iedereen aan het trainen was behalve ik. Terug in Spanje waren mijn ruiten ingegooid en zat er overal graffiti, omdat de supporters mij een geldwolf vonden.”