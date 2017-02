‘Martial is echt een enorm talent, hij kan alles worden wat hij zou willen’

José Mourinho had afgelopen weekeinde bij Manchester United weer eens een basisplaats ingeruimd voor Anthony Martial. De aanvaller beschaamde het vertrouwen van zijn trainer niet en zorgde tegen Watford voor een doelpunt en een assist. Gary Neville denkt nog steeds dat de Fransman een sterspeler kan worden op Old Trafford.

Martial kende een moeizame eerste seizoenshelft bij Manchester United en moest het geregeld doen met een plaats op de bank. “United krijgt nog veel wedstrijden, hij zal aan spelen toekomen en de fans houden van hem”, zegt Neville tegen Sky Sports. “De manager heeft hem een kans gegeven. United kan de beste club in de wereld zijn om voor te spelen en om uit te groeien tot een sterspeler. Dat moet hij zich realiseren.”

“Martial heeft heel veel geld gekost en is nog steeds erg jong. Maar hij is echt een enorm talent, hij kan als voetballer alles worden wat hij zou willen. Afgelopen zaterdag waren er veel dingen die hij goed deed”, gaat de oud-verdediger van Manchester United verder. “Hij moet bepalen op welke manier hij het wil doen, net als enkele andere spelers. Mourinho heeft deze spelers uitgedaagd door te zeggen: Ben je goed genoeg om bij deze club te spelen? Heb jij het in je om iedere week het uiterste eruit te halen?”