Tottenham bindt 'Winksy' langer aan zich: ‘Dit is altijd mijn club geweest'

Tottenham Hotspur heeft Harry Winks langer aan zich gebonden. De 21-jarige middenvelder heeft in Noord-Londen een contract ondertekend dat hem tot 2022 aan de club verbindt. Dit seizoen kwam Winks tot 25 wedstrijden in het eerste elftal van the Spurs.

In 2014 maakte Winksy zijn debuut bij Tottenham Hotspur in het Europa Leagueduel tegen Partizan Belgrado. “Ik ben heel blij dat ik nieuw contract teken bij de club”, zegt de middenvelder tegen Spurs TV. “Ik kijk uit naar de komende jaren. Spurs is altijd mijn club geweest, ik ben nog steeds een supporter.”

“Elke keer dat ik voor de club speel, geef ik alles. Ik speel sinds mijn zesde bij Tottenham, maar ik krijg nu langzaam een belangrijkere rol en speel vaker. De club gelooft in me, blijkbaar doe ik het goed op het veld. Dit nieuwe contract is een beloning, maar het stopt niet. Ik blijf hard werken en probeer me te verbeteren”, besluit Winks.