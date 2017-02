Guardiola maakt hartverwarmend gebaar: ‘Dat raakte me echt enorm’

Na afloop van het met 0-2 gewonnen duel tegen Bournemouth maakte Manchester City-trainer Josep Guardiola een hartverwarmend gebaar. De Spaanse oefenmeester stapte op Harry Arter af om hem geluk en succes te wensen met de geboorte van zijn kindje.

In december 2015 werd het dochtertje van Arter dood geboren. “Ik vind het zo erg wat er gebeurd is”, sprak Guardiola tegen de middenvelder van Bournemouth op het veld. Afgelopen oktober maakte Arter bekend dat zijn verloofde opnieuw zwanger is. “Hij wenste ons sterkte en dat raakte me enorm. Voor hem heb ik ontzettend veel respect”, zegt Arter tegen de Daily Echo.

“Ik vind dat hij de beste manager ter wereld is. Volgens mij is er niemand die bij hem in de buurt komt. Ik respecteer enorm wat hij tegen me zei, dat brengt een lach op mijn gezicht”, besluit de middenvelder van Bournemouth.