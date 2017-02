VIDEO - De mooiste acties van de vandaag jarige Christian Eriksen bij Ajax

Christian Eriksen vertrok in 2013 van Ajax naar Tottenham Hotspur en groeide in de Premier League uit tot bepalende speler. In drieënhalf jaar kwam de middenvelder tot 162 wedstrijden bij the Spurs, waarin hij 37 keer wist te scoren. Vandaag blaast de Deen 25 kaarsjes uit en dat is een goede reden om nog eens te kijken naar zijn mooiste acties in het shirt van de Amsterdammers.