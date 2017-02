‘Zlatan speelde daar naast een andere machine, hij nam te veel ruimte in’

Zlatan Ibrahimovic vierde bij al zijn clubs successen en maakt momenteel op 35-jarige leeftijd nog indruk in de Premier League. De huidige spits van Manchester United trok in 2009 echter voor een kleine zeventig miljoen euro naar Barcelona en vertrok er een jaar later alweer.

Zijn periode in Catalonië is dan ook een van de grootste smetten op zijn loopbaan, weet voormalig commercieel directeur Marc Ingla: “Waarom het voor Ibra niet lukte bij Barça? Zlatan is een beest, een machine, maar hij speelde er naast een andere, kleinere machine”, vertelt de huidige bestuurder van Lille OSC aan Telefoot.

“Ibrahimovic was te statisch, Messi had meer ruimte nodig en Zlatan nam er te veel van in. Er was wel sprake van een beetje frictie, denk ik”, sluit Ingla af. De Zweed verliet Barcelona in 2010 weer voor een verhuurperiode bij AC Milan, dat hem in 2011 definitief overnam.