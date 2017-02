‘Spelen in de WK-finale van 2010? Ik word liever kampioen met Feyenoord’

Eljero Elia is een van de steunpilaren van koploper Feyenoord. De vleugelaanvaller pakt vaak zijn doelpunt of assist mee, maar heeft vooralsnog geen belletje gehad van Danny Blind. Als de bondscoach wél belt, staat Elia te trappelen om weer in Oranje te spelen.

Voorlopig is de buitenspeler alleen bezig met de kampioensrace met Feyenoord. De Rotterdammers hebben een voorsprong van vijf punten op naaste belager Ajax. “Met Feyenoord gaat het heel goed, met mij persoonlijk gaat het ook heel goed. Er is een goede sfeer. Ik pik hier en daar mijn doelpuntjes mee. Ik kan acties maken en ik kan erin beuken”, zegt Elia bij het programma Peptalk van Ziggosport.

In 2010 speelde Elia als invaller in de verloren WK-finale tegen Spanje. Als de Feyenoord-aanvaller zou mogen kiezen tussen een basisplaats in die eindstrijd of kampioen worden met Feyenoord, is hij duidelijk. "Dan zou ik kampioen willen worden Wij hebben één missie: we willen kampioen worden. Wat er ook gebeurt, wij moeten er gewoon staan”, stelt de Feyenoord-aanvaller, die ‘voor Oranje door het vuur zou gaan’. “Hij weet wat hij aan me heeft als hij me nodig mocht hebben. Ik zie het gewoon als: als het komt, komt het. En als het niet komt, komt het niet.”