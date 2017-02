De Boer praat in april met mogelijke nieuwe werkgever

Real Madrid heeft de contractonderhandelingen met Isco uitgesteld tot na het lopende seizoen. De middenvelder ligt nog vast tot medio 2018 en mag de komende maanden laten zien wat hij waard is. (Goal)

Beijing Guoan wil de komst van Jonás nog niet uit het hoofd zetten. Benfica heeft naar verluidt een Chinees bod van vijf miljoen ontvangen, dat resoluut naar de prullenbak is verwezen. (O Jogo)

De trainer is namelijk naar verluidt van plan om in april te gaan praten over een functie bij de club.