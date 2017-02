Advocaat heeft aanbod in beraad: ‘De media stellen ook steeds meer vragen’

Dick Advocaat stapte afgelopen zomer in bij Fenerbahçe en men is, ondanks de vierde plaats die de topclub uit Istanbul momenteel bezet, heel tevreden over hoe de trainer leiding geeft aan zijn elftal. De club wil het aflopende contract van de oefenmeester dan ook met een jaar verlengen en Advocaat denkt momenteel na over zijn toekomst.

“Alles is hier top. De competitie is spannend, de stadions zitten vol en het publiek van Fenerbahçe is geweldig. Ik ben hier dit seizoen aan de slag gegaan met een selectie die al grotendeels was ingevuld. Daar heb je dan mee te maken. Ik hoop op een mooi slot van het seizoen. De media stellen me ook steeds meer vragen over volgend jaar”, laat hij optekenen door De Telegraaf.

Advocaat is samen met zijn Nederlandse assistenten Cor Pot en Mario Been verantwoordelijk voor het dagelijkse reilen en zeilen bij de Turkse grootmacht, die momenteel acht punten achter koploper Besiktas op de vierde plaats bivakkeert. Verrassing Medipol Basaksehir heeft zes punten meer, terwijl Galatasaray ook één punt meer heeft dan Fener.