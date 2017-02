Bosz: ‘Ik zei: ‘Ik zie jou als ‘tien’ en Klaassen heeft daar de voorkeur’’

Peter Bosz stapte afgelopen zomer in bij Ajax en het kostte de trainer een aantal weken om het elftal naar zijn hand te zetten. Hij begon met het middenveld onder Frank de Boer, Nemanja Gudelj, Riechedly Bazoer en Davy Klaassen, maar kreeg daar toch niet uit waar hij naar op zoek was. Een omzetting tegen Willem II bleek uiteindelijk de sleutel.

“Met Jaïro Riedewald als meest verdedigende middenvelder kwam het beter te staan. Maar ik had voetballend steeds niet wat ik zocht”, blikt de trainer terug tegenover nrc.next. In het bekertreffen met de Tilburgers bleek Lasse Schöne als meest verdedigende man de ontbrekende schakel: “Ik zei: ‘Ik zie jou als ‘tien’ en Klaassen heeft daar de voorkeur’. Toen zei hij: ‘Ik heb ook op zes gespeeld’. Ik: ‘Oh ja, wist ik niet’. Hij: ‘Ja, onder Frank, in het begin’.”

Schöne bleek op ‘zes’ precies waar Bosz naar op zoek was: “Tegen Willem II zag ik het na vijf minuten: dit is wat ik zocht. Lasse speelt vooruit, verdedigt vooruit. En ik wil vooruit. Maar ja, toen waren we al wel wat weken bezig.”