Gerbrands: ‘Dat is een wedstrijd die gaat om tweehonderd miljoen euro’

PSV begrootte in het verleden altijd op het halen van de Champions League, maar is hier in de afgelopen jaren vanaf gestapt. De Eindhovenaren houden de hand op de knip en dat is maar goed ook volgens directeur Toon Gerbrands. Hij ziet dan ook weinig mogelijkheden voor de Nederlandse topclubs om financieel aan te haken bij de grote Europese verenigingen.

De gemiddelde begroting in de Nederlandse top schommelt zo rond de 70 miljoen euro, wat door Champions League-deelname op kan lopen tot 90 of 95 miljoen: “Verder kom je financieel niet. We hebben in Nederland een te klein achterland. Zelfs als wij de tv-gelden van de Eredivisie zouden verdubbelen, knipperen ze in het buitenland nog niet met de ogen. Zeven of veertien miljoen euro betekent niets”, vertelt hij in gesprek met De Telegraaf.

Voor Gerbrands is het devies dus dat er niet meer uitgegeven mag worden dan dat er binnenkomt. Soms kijkt hij echter ook wel vreemd op van de bedragen die in het buitenland rondgaan. De wedstrijd die bepaalt of een club van de Engelse Championship naar de Premier League promoveert is vanwege tv-gelden en andere commercie bijvoorbeeld de meest lucratieve ter wereld: “Dat is een wedstrijd die gaat om tweehonderd miljoen euro.”