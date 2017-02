Go Ahead-topscorer uit op buitenlands avontuur: ‘Wil mijn familie onderhouden’

Jarchinio Antonia vertrok afgelopen zomer bij FC Groningen en ontving daarna aanbiedingen uit Schotland, Tsjechië en Turkije. De aanvaller koos er echter voor om in Nederland te blijven en tekende voor promovendus Go Ahead Eagles. Antonia is echter niet van plan om zijn eenjarige contract in Deventer te verlengen.

“Ik wilde voor mijn familie nog een jaar in Nederland blijven. Ik ben ook blij dat ik dit seizoen bij Go Ahead doorbreng. Komend seizoen is het wel de bedoeling dat ik naar het buitenland ga”, vertelt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Ik wil genoeg geld maken om mijn familie goed te helpen en mijn moeder en mijn broers goed te onderhouden. Het belangrijkste voor mij is dat ik gewoon kan voetballen en dat zij zich nergens zorgen over hoeven te maken.”

Antonia ontpopte zich dit seizoen met vijf doelpunten en twee assists meteen als een belangrijke schakel bij Go Ahead. Mede dankzij zijn bijdrage, bevindt de club zich momenteel boven de rode streep. Voor de rechtsbuiten is het dan ook belangrijk dat de Eagles dit seizoen niet degraderen: “Deze club hoort in de eredivisie en bovendien wil ik geen degradatie achter mijn naam hebben. Ik heb er ook vertrouwen in dat dat goed gaat komen.”