Blessure Jesus vormt smet op tweede plek Man City

Manchester City heeft zich maandag gevestigd op de tweede plek in de Premier League. Het team van Josep Guardiola profiteerde op bezoek bij Bournemouth (0-2) optimaal van de nederlaag die Tottenham Hotspur zaterdag leed bij Liverpool. Dankzij de driepunter komt Manchester City op acht punten van koploper Chelsea. Een smet op de overwinning was een blessure van sensatie Gabriel Jesus in de eerste helft. Bij Bournemouth viel Jack Wilshere voor rust geblesseerd uit.

Bournemouth is doorgaans een van de favoriete tegenstanders van Manchester City: in de voorgaande drie ontmoetingen scoorden the Citizens dertien keer en men verloor nog nooit een competitiewedstrijd van de Zuid-Engelsen. Het is bovendien de favoriete opponent van Raheem Sterling. De aanvaller maakte na een klein halfuur zijn vijfde Premier League-doelpunt ooit tegen Bournemouth; geen enkele andere ploeg incasseerde vaker een doelpunt van Sterling. Ditmaal kreeg hij de bal bij de tweede paal op een presenteerblad aangereikt van Steve Cook, die een voorzet van David Silva ongelukkig wegwerkte.

Sterling kon van dichtbij binnenwerken en verzorgde de 0-1. Toch kreeg Manchester City in de eerste helft ook een forse tegenvaller te verwerken. Jesus, de uitblinker van de laatste weken, was na een kwartier immers uitgevallen met een voetblessure. Sergio Agüero was zijn vervanger. Na de korte onderbreking door de wissel hadden beide teams moeite om in het spel te komen. Manchester City slaagde er desondanks dus in de score te openen en direct daarna leek Bournemouth langszij te komen, Joshua King beging een overtreding op John Stones, voordat hij Willy Caballero verschalkte.

Na rust hadden de bezoekers het niet zo eenvoudig als de uitslag doet vermoeden. Manchester City kwam halverwege het tweede bedrijf wel tot scoren, dankzij een eigen doelpunt van Tyrone Mings. Een voorzet van Sterling vanaf de flank werd ongelukkig verlengd door Mings, die daarmee de 0-2 veroorzaakte. Bournemouth vocht echter voor wat het waard was en slaagde erin om Manchester City terug te dringen. De ploeg van Guardiola vond het geen probleem om zich te beperken tot verdedigen en bleef professioneel en gedisciplineerd voetballen, waardoor Bournemouth ondanks de aanvallende intenties nooit echt gevaarlijk werd. Manchester City was nog het dichtst bij een treffer: Leroy Sané trof van dichtbij de onderkant van de lat.