Suso soleert richting zwaarbevochten punt voor AC Milan bij Lazio

AC Milan heeft maandagavond een zwaarbevochten punt overgehouden aan de wedstrijd tegen Lazio. De nummer zeven van de Serie A speelde een teleurstellende eerste helft op bezoek bij de nummer zes en keek bij rust aan tegen een achterstand. Een solo van Suso zorgde vlak voor tijd voor het evenwicht: 1-1. Lazio houdt op de ranglijst drie punten meer dan Milan.

Gianluigi Donnarumma leek in de eerste helft uit te groeien tot de held van Milan. Met enkele fabelachtige reddingen hield de zeventienjarige keeper zijn ploeg lange tijd overeind. Dat was hard nodig, want i Rossoneri speelden een zwakke wedstrijd. Het lek was nog niet boven na de sensationele 0-1 zege met negen man op Bologna, die woensdag volgde op vier officiële nederlagen. Milan stichtte voor rust nauwelijks gevaar in het Stadio Olimpico. Lazio domineerde, had het initiatief in handen en kreeg kansen om de ban te breken.

Tekenend was dat Milan dit seizoen nooit werd geconfronteerd met meer schoten (zestien) en schoten op doel (acht) in een eerste helft. Keita Baldé Diao vond Donnarumma tot tweemaal toe op zijn pad, Ciro Immobile had het vizier meermaals niet op scherp staan en van dichtbij dwong Wesley Hoedt de jonge keeper tot een katachtige reflex. Lazio bleef druk zetten en kreeg op slag van rust waarnaar het zocht. Uitgerekend Donnarumma werd de schlemiel. De doelman haalde Immobile onderuit in het strafschopgebied en wist de daaropvolgende penalty van Lucas Biglia niet te pareren.

Lazio begon na rust zoals het startte aan de eerste helft. Het team van Simone Inzaghi had de controle schoot rakelings naast via Felipe Anderson. Toch kwam Milan gaandeweg het tweede bedrijf beter in de wedstrijd. De bezoekers vroegen tevergeefs om een penalty toen Ignazio Abate werd neergebeukt door Senad Lulic en een vrije trap van José Sosa van grote afstand werd door Thomas Strakosha uit de bovenhoek gehouden. Het offensief leidde vijf minuten voor tijd tot de gelijkmaker. Suso wurmde zich langs meerdere belagers rond de rand van het zestienmetergebied en krulde binnen: 1-1.