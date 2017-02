FC Volendam komt door late treffers tot op één punt van Jong Ajax

Doordat de wedstrijd tussen Jong Ajax en MVV Maastricht wegens ‘winterse omstandigheden’ naar dinsdag is verplaatst, kreeg FC Volendam maandagavond de kans om de druk bij de Amsterdammers neer te leggen. In het geval van een Volendamse overwinning op Jong FC Utrecht zou het gat met de nummer twee namelijk teruglopen tot slechts één punt. Van een driepunter leek het echter lange tijd niet te komen, totdat een penalty in de 84e minuut uitkomst bracht. Henny Schilder zorgde vanaf elf meter voor de 2-3, waarna Bert Steltenpool de eindstand nog op 2-4 bepaalde.

Nummer zeventien van de Jupiler League Jong FC Utrecht deed in de openingsfase bepaald niet onder voor de nummer drie en kwam via Odysseus Velanas zelfs bijna op voorsprong. Het talent mikte echter net naast, waarna Volendam zich met nog zeven minuten te gaan wel efficiënt toonde. Dennis van der Heijden mocht aanleggen en knalde de 0-1 hard tegen de touwen. De talenten uit de Domstad lieten zich echter niet kennen en kwamen na de thee alweer vlot langszij.

Nick Venema schoot zijn ploeg op gelijke hoogte, maar zag dat de achterstand twaalf minuten later weer in ere werd hersteld: Bert Steltenpool dook op in het vijandelijke doelgebied en stuurde de bal met het hoofd in het doel. Lang konden de bezoekers hier echter niet van genieten, want een van richting veranderde bal van Gyrano Kerk bracht de 2-2. Hier leek het bij te blijven, totdat Velanas in de fout ging in het strafschopgebied en Schilder vervolgens niet faalde. Steltenpool gooide de wedstrijd daarop in de blessuretijd definitief in het slot.