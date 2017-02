Luis Enrique verwacht ‘agressief’ PSG: ‘Zaak om wedstrijd te controleren’

Barcelona en Paris Saint-Germain kruisen dinsdagavond voor de zevende keer in minder dan vier jaar tijd de degens met elkaar in de Champions League. Coach Luis Enrique van de Catalanen kent de kracht van de Franse kampioen, maar is geenszins van plan afstand te doen van de doorgaans zeer dominante speelstijl van zijn ploeg.

"Het is zaak om de wedstrijd onder controle te hebben en zo veel mogelijk kansen te creëren als we kunnen", vertelde de oefenmeester daags voor het treffen in de achtste finale van het miljoenenbal. "We hebben goede herinneringen aan het Parc des Princes. Hier hebben we goede wedstrijden gespeeld." Barcelona won twee seizoenen geleden met 1-3 in de Franse hoofdstad.

"Dat zullen we dinsdag weer moeten doen, want het is nog nooit makkelijk geweest", vervolgde Luis Enrique. "We houden rekening met een aanvallend, agressief en avontuurlijk spelend Paris Saint-Germain. Zij zullen ons onder druk willen zetten in hun eigen stadion", besloot de Spaanse keuzeheer, die het dinsdag in elk geval zal moeten stellen zonder de geblesseerden Arda Turan, Javier Mascherano en Aleix Vidal.