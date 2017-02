Drenthe: ‘Ik heb nog aantrekkelijke aanbiedingen gekregen, maar dit was het’

Royston Drenthe vertrok in juli vorig jaar bij Baniyas uit de Verenigde Arabische Emiraten en zat sindsdien zonder club. De oud-speler van Feyenoord en Real Madrid werd nog in verband gebracht met een terugkeer naar de Eredivisie, maar besloot afgelopen week op 29-jarige leeftijd definitief een punt achter zijn loopbaan te zetten.

Drenthe had nog verder gekund als voetballer: “Ik heb nog aantrekkelijke aanbiedingen gekregen, maar dit was het gewoon. Ik ben blij dat ik voor mezelf de knoop heb doorgehakt”, laat hij weten aan RTV Rijnmond. Toch vindt hij het lastig om het voetbal helemaal los te laten: “Het leukste is zelf spelen, maar er waren te veel randzaken die mij uit de tent lokten.”

“Daardoor heb ik bepaalde dingen gedaan die anderen misschien niet zouden doen. Nu hoef ik daar niet meer aan te denken. Al heb ik geen spijt van bepaalde dingen die ik heb gedaan”, sluit Drenthe af. Hij kiest er nu voor om zich helemaal te richten op zijn muzikale carrière.