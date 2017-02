‘Geen beelden Ajax gezien, maar wij komen uit de CL'

Voor Ajax staat donderdagavond in Polen de eerste ontmoeting van het tweeluik met Legia Warschau in de Europa League op het programma. De Amsterdammers schaarden zich probleemloos bij de laatste 32 teams van het toernooi, maar middenvelder Guilherme Costa Marques van Legia kijkt desalniettemin vol vertrouwen uit naar het treffen.

"Met de spelers die wij ter beschikking hebben, denk ik dat wij van Ajax kunnen winnen. We hebben ook het thuisvoordeel. Eerlijk gezegd hebben we nog geen beelden van ze bekeken, maar ik ben ervan overtuigd dat onze technische staf een goede analyse heeft gemaakt van de tegenstander. Ajax is erg jong, het zijn spelers met potentieel. Ze geven de voorkeur aan combinatievoetbal en vertrouwen erg op hun techniek. Echter, zoals ik al zei, wachten we de analyse af. We zullen snel meer informatie krijgen over het team en de spelers individueel", laat de Braziliaan optekenen door Eurosport onet.

Legia belandde in de Europa League nadat het voor de winter als derde eindigde in een Champions League-groep met Borussia Dortmund, Real Madrid en Sporting Portugal. Zaterdag werd in de Poolse competitie met 0-1 gewonnen van middenmoter Arka Gdynia. Aan een voorspelling waagt Costa Marques zich echter niet. "Het is moeilijk te zeggen, want Ajax is een grote Europese club. Wij komen echter net uit de Champions League en wij spelen voor ons eigen publiek. Het spelen in de Champions League heeft belangrijke ervaring met zich meegebracht en dat zal nu zijn vruchten gaan afwerpen", besluit de 25-jarige linkspoot, die dit seizoen 24 wedstrijden speelde voor Legia in alle competities en daarin zesmaal scoorde.