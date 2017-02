‘Ze waren erg consistent, maar niet de entertainende romantici van Barça’

Josep Guardiola was met onder meer drie achtereenvolgende landstitels tamelijk succesvol bij Bayern München, maar maakte als coach vooral naam bij Barcelona, dat in vier jaar onder leiding van de huidige keuzeheer van Manchester City liefst veertien hoofdprijzen won en de voetbalwereld veroverde met het befaamde tiki-taka-voetbal. Borussia Dortmund-trainer Thomas Tuchel concurreerde vorig seizoen met Guardiola in de Bundesliga, maar was meer onder de indruk van het werk dat zijn collega verzette bij Barça.

"De manier waarop Bayern speelde onder Pep was anders dan de wijze waarop Barcelona speelde onder hem", vertelt Tuchel aan Sport1. "In mijn ogen was het spel van Bayern niet zo vloeiend, ritmisch en fris als dat van Barcelona onder Guardiola. Het was totaal anders. In zijn eerste maanden kwam hij in de buurt. Ik herinner me een wedstrijd van Bayern tegen Manchester City waarbij ik dacht: 'Dit is ongelofelijk, daar gaan we weer'. Niemand kwam aan de bal en je kon bijna muziek spelen op het ritme van het team."

"De voortdurende ontwikkeling en pogingen om risico's te minimaliseren, waren echter te rationeel voor mij. Ze bleven maar winnen en aan het einde van de rit hadden ze negentig punten, maar het was niet langer meer zo mooi om te zien als eerder", vervolgt de Duitser. "Het was allemaal gepland, ze verstikten tegenstanders. Het spel werd statisch. Het was zelfs onmogelijk om te counteren tegen Bayern in hun 4-1-4-1-systeem. Ze waren erg klinisch en zouden altijd een doelpunt maken. Ze waren erg consistent, maar niet de entertainende romantici van Barcelona", besluit Tuchel zijn betoog.