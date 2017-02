Liverpool boekt eerste overwinning van 2017; United tikt 2.000 punten aan

Liverpool kende een moeizame start van het jaar, maar zaterdag konden the Reds dan toch hun eerste driepunter van het seizoen bijschrijven. De ploeg van Jürgen Klopp was in eigen huis te sterk voor Tottenham Hotspur. Manchester United bereikte op dezelfde dag een bijzondere mijlpaal. The Red Devils zijn de eerste club die in deze eeuw 2.000 punten hebben gehaald in de Premier League.