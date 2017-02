‘Alles was in het voordeel van Ajax, maar dan zie je dat het toch anders gaat’

PSV is er de afgelopen weken niet in geslaagd om het gat van acht punten met koploper Feyenoord te verkleinen. De Eindhovenaren wonnen zelf al hun wedstrijden, maar zagen ook dat de Rotterdamse rivaal eveneens geen steken liet vallen. Volgens directeur Toon Gerbrands is titelprolongatie echter nog niet uitgesloten.

“Als ik nu op internetsites kijk zie ik overal verschijnen dat Feyenoord nu al kampioen is. Dan wordt er twintig jaar terug gekeken, hoeveel punten een ploeg haalt en ze kijken ook hoe vaak het mis gaat. Maar het leuke van statistieken is: dat is niet hoe het werkt in de sport. Er zit vaak ook wel een jaar bij waar het niet zo is”, laat hij weten via de officiële website van zijn club.

Als voorbeeld haalt hij het afgelopen seizoen aan, waarin PSV op de laatste speeldag Ajax voorbij stak: “Het zal maar net zo'n jaar zijn. De statistieken van de laatste speelronde waren toen allemaal in het voordeel van Ajax. PSV was kansloos, maar dan zie je dat het in de sport soms toch anders loopt. Je koopt bij topsport niet zoveel voor statistieken.”