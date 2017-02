‘Laten we hopen dat hij hiervan leert en weer belangrijk wordt voor Feyenoord’

Feyenoord greep maandagmiddag hard in door Michiel Kramer uit de selectie te zetten. De spits moet aankomende week individueel trainen nadat hij weigerde om na het duel met FC Groningen, waarin hij niet binnen de lijnen kwam, met de andere wisselspelers een training af te werken. Feyenoord-icoon John de Wolf snapt wel dat de club die sanctie heeft opgelegd.

“Ik vind het niet vreemd als ik de berichten van afgelopen dagen las”, laat hij optekenen door ELF Voetbal. “Ik kijk niet naar dingen uit het verleden maar naar het moment. Niemand is groter dan de club. Ik snap zijn frustraties en irritaties wel.” Kramer komt door de goede vorm van Nicolai Jörgensen niet echt in de plannen voor. De Wolf snapt echter niet dat hij juist op dit moment zijn onvrede laat blijken.

“Dan wil je toch geen onrust veroorzaken? Helemaal niet in een jaar waarin iedereen zo erg op een kampioenschap hoopt. Daar wil je toch juist onderdeel van zijn? Laten we hopen dat hij hier van leert en dat hij daarna vooral zijn voeten laat spreken en belangrijk is voor de club”, sluit hij af.