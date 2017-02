Veltman door het stof na actie tegen Sparta: ‘Dit had ik niet mogen doen’

Joël Veltman baarde zondag in de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam opzien door tegenstander Iván Calero op een wel heel bijzondere manier voorbij te gaan. De Ajacied gebaarde naar de op de grond liggende Bertrand Traoré en deed het lijken alsof hij de bal uit zou spelen voor een blessurebehandeling.

Nadat Calero vervolgens stopte met zijn poging om de bal af te pakken, ging Veltman er vandoor. Zijn actie ging vervolgens de hele wereld over en werd ook in de buitenlandse media opgepikt. De verdediger van Ajax heeft inmiddels via zijn Twitter-account zijn excuses aangeboden: “Terugkomend op mijn actie en reactie over wat ik heb gedaan in de wedstrijd tegen Sparta, en zeker tegen Iván Calero, zeg ik sorry!”

“Mijn oprechte excuses. Terugkijkend, had ik dit niet moeten doen”, leest de verklaring van de verdediger. In een eerder stadium bagatelliseerde de verdediger zijn actie nog, maar hier lijkt hij dus op teruggekomen te zijn.