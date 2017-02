‘Het is alleen mogelijk Messi af te stoppen door hem vast te binden’

Voor Paris Saint-Germain kwam er in de Champions League een loodzware tegenstander uit de koker. De Franse grootmacht wacht een dubbele ontmoeting met Barcelona, volgens aanvaller Lucas Moura het beste team van de wereld. Toch is het volgens de Braziliaan niet onmogelijk dat PSG de volgende ronde weet te halen.

“Niemand is onverslaanbaar, maar volgens mij is Barcelona wel de favoriet. Zij zijn het beste team ter wereld, daar moet je respect voor hebben”, blikt Lucas Moura vooruit op het treffen in de achtste finale van de Champions League. “Volgens mij is het alleen mogelijk Messi af te stoppen door hem vast te binden. De tactiek is voorkomen dat hij aan de bal komt. We moeten heel, heel georganiseerd spelen.”

Bij Barcelona komt Lucas Moura met Neymar een landgenoot tegen. “Het is geweldig voor ons land om te zien dat hij het goed doet. Hij is een groot voorbeeld. Ik ben blij voor hem, wat hij voor Barcelona en voor het nationale elftal doet is geweldig. Hij wordt denk niet zo groot als Messi, omdat iedere speler zijn eigen manier van spelen heeft. Ik denk dat hij wel een hele grote speler wordt, die met Barcelona geschiedenis schrijft.”