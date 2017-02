‘Toen ik hier kwam, dacht men dat Mata een probleem zou hebben’

Juan Mata speelt dit seizoen een belangrijke rol bij Manchester United. Manager José Mourinho heeft er afgelopen zomer dan ook niet aan gedacht om de Spanjaard van de hand te doen, ondanks dat dit wel gefluisterd werd. Tijdens zijn periode bij Chelsea liet Mourinho Mata namelijk naar Manchester United vertrekken.

“Toen ik hier kwam, dacht men dat Mata een probleem zou hebben. Maar ik wist dat er niks aan de hand was. Het voetbal dat ik Chelsea toentertijd wilde laten spelen, is anders dan ik Manchester United nu wil laten spelen”, zegt Mourinho in de Engelse media. De Spanjaard kwam dit seizoen tot 31 wedstrijden, waarin hij 9 keer het net trof.

“Mata heeft zich aangepast aan het voetbal dat ik wil spelen. Sinds het begin wist ik dat hij een belangrijke speler zou worden. Ik denk dat hij het vertrouwen voelt. Hij voelt zich op zijn plek en dat zie je aan zijn spel”, besluit de Portugese oefenmeester.