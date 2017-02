Feyenoord legt Michiel Kramer sanctie op

Feyenoord heeft Michiel Kramer maandag beboet naar aanleiding van het niet deelnemen aan de training van afgelopen zaterdagavond. Daarnaast werkt de spits deze week een individueel trainingsprogramma af, zo meldt de club maandagmiddag.

Een deel van de spelersgroep trainde afgelopen zaterdag na afloop van Feyenoord – FC Groningen in De Kuip, ter voorbereiding op de wedstrijd die Feyenoord 2 maandagavond speelt tegen sc Heerenveen 2. Doordat de training op zaterdagavond plaatsvond, had de volledige selectie zondag een vrije dag.

De door Feyenoord opgelegde sanctie is maandag door Kramer geaccepteerd. Vanwege de sanctie mist Kramer de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag, die voor aanstaande zondag op het programma staat. Op maandag 20 februari aanstaande zal Kramer weer aansluiten bij de selectie.

Giovanni van Bronckhorst deed in competitieverband op 4 december voor het laatst een beroep op Kramer, die afgelopen seizoen een belangrijke kracht maar dit seizoen in de Eredivisie in totaal maar 115 minuten in actie kwam. De aanwezigheid van Nicolai Jorgensen is daar debet aan.