‘Wij hoeven voor niemand bang te zijn, ook niet voor Barcelona’

Voor Paris Saint-Germain wacht in de Champions League een dubbele ontmoeting met Barcelona. Van de twee eerdere ontmoetingen met de Catalanen in de knock-outfase van de Champions League, trokken de Fransen beide keren aan het kortste eind. Trainer Unai Emery denkt dat zijn ploeg op dit moment niet minder is dan Barcelona.

“Iedereen kent Barcelona”, begint de oefenmeester op een persconferentie. “We hebben ze geanalyseerd. Ik heb gewerkt aan ons tactische plan en vind dat wij voor niemand bang hoeven te zijn. We hebben enkele belangrijke spelers die geschiedenis willen schrijven met PSG. De persoonlijke duels worden de sleutel tot succes.”

PSG begint dinsdag met een thuiswedstrijd tegen Barcelona. Twee weken later volgt een bezoek aan Spanje. “Tactiek is belangrijk, maar het gaat allemaal om het winnen van de gevechten op het veld. Dit is voor ons een goede kans om te kijken waar we staan. Het is belangrijk, omdat de Champions League een belangrijk doel van ons is. We willen ons met de beste teams van de wereld meten en ik ben optimistisch, ik geloof in mijn spelers. Het zal moeilijk worden, maar hetzelfde geldt voor Barcelona.”