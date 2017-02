Aanklager betaald voetbal schrapt rood van Bacuna tegen Feyenoord

De rode kaart van Juninho Bacuna is geseponeerd, zo meldt de KNVB maandag. De middenvelder van FC Groningen werd zaterdag in het uitduel met Feyenoord (2-0) uit het veld gestuurd. Hij kreeg een kwartier voor tijd direct rood van scheidsrechter Serdar Gözübüyük na een overtreding op Terence Kongolo.

De aanklager betaald voetbal koos ervoor om de rode kaart te schrappen, naar aanleiding van de ingediende verklaringen en de televisiebeelden. Ernestas Setkus kreeg een schikkingsvoorstel van één duel schorsing. De keeper van ADO Den Haag kreeg zaterdag in het met 3-1 verloren duel tegen Go Ahead Eagles in de 73ste minuut een rode kaart. Setkus belette Jarchinio Antonia op onreglementaire wijze een scoringskans.

Doelman Tamati Williams van RKC Waalwijk voorkwam vrijdag een doelpunt van NAC Breda door buiten het strafschopgebied de bal met de hand te raken. Williams kreeg een rode kaart en heeft inmiddels een schikkingsvoorstel van één duel schorsing ontvangen.

Jeremiah St. Juste (sc Heerenveen), Kenny Elders (Achilles'29) en Danny Verbeek (NAC Breda) ontvingen een schikkingsvoorstel van drie duels schorsing, waarvan één voorwaardelijk met een proeftijd van een jaar. De drie spelers kregen dit weekend een rode kaart vanwege ernstig gemeen spel. NAC is inmiddels akkoord met de straf van Verbeek.