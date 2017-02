Ibrahimovic houdt opties open: ‘Ik heb wel aan alle voorwaarden voldaan’

Volgens José Mourinho bestaat er geen twijfel dat Zlatan Ibrahimovic nog een jaar bij Manchester United blijft. De Zweed loopt zelf iets minder hard van stapel en zegt dat er nog niks besloten is over een contractverlenging. Volgens Ibrahimovic heeft hij echter van zijn kant wel voldoende gedaan om nog een jaar in Manchester te mogen blijven.

Op de vraag of hij voldoende presteert bij the Red Devils antwoordt Ibrahimovic zoals altijd zelfverzekerd. “Zoiets heb ik wel gedaan. Ik moet honderd doelpunten maken! Maar de voorwaarden voor de optie voor nog een jaar zijn van mijn kant wel vervuld. Er is nog niks rond, we wachten af. Ik zie wel wat er gebeurt”, laat de spits in de Engelse media weten.

Het contract van Ibrahimovic in Manchester loopt komende zomer af. In de huidige verbintenis zit een optie voor nog één jaar. Of hij deze besluit te lichten, blijft dus nog even onduidelijk. Tot dusver speelde Ibrahimovic 34 wedstrijden voor Manchester United, waarin hij 20 keer scoorde en 7 keer als aangever fungeerde.